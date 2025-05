Ue, Meloni: Italia impegnata a Bruxelles per approccio strategico su Balcani Occidentali

(Teleborsa) - La presidente del Consiglio,, ha dichiarato che "se a volte l'Europa si dimostra incapace di affrontare le grandi sfide, non è colpa di altri. È una nostra responsabilità. Ed è compito nostro scegliere se rassegnarci al declino oppure combatterlo". Nel suo intervento alla prima sessione del vertice della, Meloni ha affermato che costruire "unain un nuovo mondo" significa "prima ancora di parlare di ciò che dobbiamo fare, partire dalle nostre fondamenta e riflettere su chi siamo. Nessuno di noi è interessato a rafforzare qualunque forma di unione tra Stati europei, se non per difendere ciò che siamo e ciò che vogliamo continuare a essere nei prossimi decenni e nei prossimi secoli, in un mondo che cambia così rapidamente"."L'Ue è la casa per realizzare quella che mi piace chiamare, realizzata tra persone che possono essere diverse tra loro, eppure sono parte di un unico insieme, come le diverse dita di una mano. Popoli che si sono combattuti nel corso dei secoli, ma che in realtà sono anche un unico popolo", ha affermato Meloni. "Per questo motivo, essere qui oggi significa fare un passo avanti nel processo storico di riunificazione dell'Europa. Perché se vogliamo davvero costruire una nuova Europa in un nuovo mondo, non possiamo pensare di farlo senza i, senza i loro popoli, senza le loro identità e i loro contesti storici" ha aggiunto Meloni."L'Italia è impegnata aper affermare unai Balcani occidentali che tenga in debito conto la necessità di fornire a questi Paesi una chiara prospettiva dinell'Ue – ha sottolineato –. Certo, l'allargamento comporta nuove sfide, ma sono convinta che l'integrazione europea dei Balcani occidentali e dell'est sia anche un investimento strategico per la sicurezza dell'Europa. A maggior ragione alla luce di quanto sta accadendo ai nostri confini”.Lariunisce 47 Paesi: oltre ai 27 membri dell'Ue sono presenti 20 Paesi extra-Ue ma che appartengono nell'orbita europea: Paesi dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia), Regno Unito, Turchia, Paesi dell'EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera), Paesi del Partenariato Orientale (Armenia, Azerbaigian, Georgia, Moldavia, Ucraina), Andorra, Monaco e San Marino.