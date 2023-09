Auto, Acea: crescita a doppia cifra delle immatricolazioni in agosto

(Teleborsa) - Crescono a doppia cifra le immatricolazioni auto nel mese di agosto. Il mercato automobilistico della UE ha registrato una salita del 21%, raggiungendo le 787.626 unità immatricolate. Si tratta del tredicesimo mese consecutivo di crescita.Lo rilevasottolineando che nonostante agosto sia un mese più lento per le vendite, si registrano aumenti a due cifre nella maggior parte dei mercati:(+37,3%),(+24,3%) e(+11,9%).Nell'intero 2023 le immatricolazioni di autovetture nuove in Europa sono cresciute del 17,9%, per un totale di 7,1 milioni di unità.