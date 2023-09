Tecma Solution, perdita 1° semestre sale a 4,33 milioni

Tecma Solutions

(Teleborsa) -archivia il primo semestre con undi Euro in peggioramento rispetto a quello di -1,99 milioni di Euro al 30 giugno 2022.Ilè pari a 6,90 milioni di Euro (7,0 milioni di Euro al 30 giugno 2022): il valore della produzione del core business si attesta è sostanzialmente stabile (-1%) a 6,81 milioni di Euro, isono in calo del 7.4% a 5,24 milioni di Euro.risulta pari a -1,50 milioni di Euro (in flessione rispetto a -0,60 milioni di Euro registrati nel primo semestre 2022) con un EBITDA del core business pari a -1,58 milioni di Euro (-0,72 milioni di Euro nel primo semestre 2022).si attesta a -3,83 milioni di Euro (-2,34 milioni di Euro al 30 giugno 2022).a 2,31 milioni di Euro (-1,95 milioni di Euro al 31 dicembre 2022);