Jonix, 1° semestre in perdita e con ricavi in contrazione

(Teleborsa) -chiude il primo semestre conrispetto agli 1,25 milioni di euro al 30 giugno 2022. "I l primo semestre 2023 - spiega - ha registrato una diminuzione dei ricavi e uno spostamento degli stessi dall’area Consumer all’area Business, in un contesto di mercato reso difficile da una insufficiente consapevolezza del valore della qualità dell’aria terminato l’effetto pandemico, dal caro-energia e dalla guerra Russia Ucraina".si attesta a, rispetto a 0,21 milioni di euro al 30 giugno 2022, mentre l'EBIT è pari a -0,61 milioni di euro, rispetto a 0,05 milioni di euro al 30 giugno 2022, dopo ammortamenti per 173 migliaia di euro, relativi principalmente alla capitalizzazione di costi per brevetti.Il Risultato ante Imposte è pari a -0,62 milioni di euro, rispetto a 0,04 milioni di euro al 30 giugno 2022, mentre il, rispetto a 0,02 milioni di euro al 30 giugno 2022.Laè pari a 0,15 milioni di euro, in miglioramento rispetto al 31 dicembre 2022 (0,45 milioni di euro).