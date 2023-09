Addio a Giorgio Napolitano. Primo Presidente eletto due volte

(Teleborsa) - Oggi, alle ore 19.45, il Presidente Emerito della Repubblica, Senatore, si è spento presso la clinica Salvator Mundi al Gianicolo in Roma. Era nato a Napoli il 29 giugno 1925.È stato eletto allaper la prima volta nel 1953 e ne ha fatto parte – tranne che nella IV legislatura – fino al 1996, riconfermato sempre nella circoscrizione diDal 1989 al 1992 è stato membro del. Nell'XI legislatura, il 3 giugno 1992, è stato eletto, restando in carica fino alla conclusione della legislatura nell'aprile del 1994. Nella XII legislatura ha fatto nuovamente parte della Commissione affari esteri ed è stato Presidente della Commissione speciale per il riordino del settore radiotelevisivo.Non più parlamentare, è statonel, dal maggio 1996 all'ottobre 1998. Rieletto deputato europeo nel 1999, è stato, fino al 2004, Presidente della Commissione per gli Affari costituzionali del Parlamento europeo. Il 23 settembre 2005 è stato nominatodal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.Il 10 maggio 2006 è stato elettocon 543 voti. Il 20 aprile 2013 è stato rieletto Presidente della Repubblica con 738 voti. Ha rassegnato le dimissioni il 14 gennaio 2015. È divenuto Senatore di diritto e a vita quale Presidente Emerito della Repubblica.