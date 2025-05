Conclave, arriva la fumata bianca dalla Sistina: eletto il 267° Papa

(Teleborsa) - Arriva poco dopo le 18 la sospiratadal comignolo della, dove il Conclave, riunito per il quarto scrutinio, ha. Oggi, poco dopo le 12 una seconda fumata nera, dopo quella di ieri sera, aveva annunciato un nulla di fatto.Il nuovo Papa è stato eletto in soli due giorni,, che era stato eletto al quinto scrutinio, sempre al secondo giorno di Conclave. Dal 1900 sono stati: era già accaduto a Pio XII (Papa Pacelli), Giovanni Paolo I (Papa Luciani), Benedetto XVI (Papa Ratzinger) e Francesco (Papa Betgoglio).provenienti da ogni parte del mondo per conoscere il nome del nuovo Papa, mentre ed altri fedeli stanno accorrendo velocemente in via della Conciliazione per assistere alla presentazione del nuovo Pontefice.Le, la banda del Vaticano, delle guardie Svizzere, dei Carabinieri, dell'esercito italiano e dei Granatieri di Sardegna hanno intonato i rispettivi inni, segno di giubilo e di festa dello Stato del Vaticano e dello Stato italiano.L'elezione del nuovo Papa. Occorrerà ora un po' di tempo per conoscere ildopo il rito dell'investitura.Oggi, il, decano del collegio cardinalizio, nel presiedere la celebrazione eucaristica, aveva espresso un sentimento didel nuovo Pontefice, chiedendo ai fedeli di "pregare la Madonna, affinché lo Spirito Santo soffi forte sui cardinali riuniti in Conclave. E perché venga eletto un Papa di cui oggi il mondo ha tanto bisogno in un momento di guerre che non riescono a trovare la via per raggiungere la pace".