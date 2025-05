Alleanza Assicurazioni rinnova offerta con "Orizzonte Smart" e "PerAmore"

Generali

(Teleborsa) -, compagnia del Gruppo, accelera su protection e risparmio. La Compagnia guidata dall'AD Davide Passero, partner di riferimento delle famiglie italiane,- studiate per intercettare due bisogni sempre più urgenti: la tutela del risparmio e quella degli affetti più cari."Proteggere significa assumersi una responsabilità sociale e in Alleanza, da oltre 125 anni, rispondiamo a questa missione fornendo soluzioni concrete ai bisogni reali degli italiani - ha commentato- Abbiamo l'ambizione di rendere sempre più popolare la protezione grazie alla consulenza della nostra Rete e allo sviluppo di soluzioni capaci di rispondere ai nuovi bisogni di oggi e di domani. Con "Orizzonte Smart" e "PerAmore" siamo pronti a fare la differenza in partite fondamentali quali il risparmio e la protezione, per costruire un futuro solido e prospero in un contesto che chiama in causa il nostro essere assicuratori nell'affiancare il sistema Paese".Nel dettaglio, "" mette a disposizione un piano di risparmio con una durata di 10 o 15 anni che offre facilità di accesso grazie a un versamento a partire da soli 70 euro. Punto di forza è la flessibilità, grazie alla possibilità per il cliente di variare l'importo della rata a partire dal terzo anno. Inoltre, può decidere di investire il suo premio secondo 3 modalità diverse: 30% Gestione Separata Euro San Giorgio e 70% Fondo interno "Allocazione Dinamica"; 50% Gestione Separata Euro San Giorgio e 50% Fondo interno "Allocazione Dinamica"; 70% Gestione Separata Euro San Giorgio e 30% Fondo interno "Allocazione Dinamica".", rinnovata nelle sue principali caratteristiche, continua a rappresentare una soluzione per tutti i Clienti di Alleanza che vogliono offrire ai propri cari il sostegno e la tranquillità economica necessari per affrontare il futuro in caso di prematura scomparsa di chi li ama. Inoltre, in aggiunta all'offerta principale della garanzia Temporanea Caso Morte, "PerAmore" offre già nella versione Base due innovativi servizi gratuiti: il Pit stop del cuore, un elettrocardiogramma una volta all'anno da effettuare in uno dei 13mila centri sanitari del network di Generali Welion diffusi su tutto il territorio e il servizio di consulenza orientativa sui temi successori che offre un'analisi patrimoniale per aiutare i Clienti nella pianificazione del passaggio generazionale.