Enertronica Santerno, si dimette l'AD Vito Nardi. Costituito un comitato esecutivo

Enertronica Santerno

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e che opera nel settore dell'energia e dell'elettronica di potenza, ha comunicato cheha rassegnato, per motivi professionali, le propriedalla carica di Amministratore Delegato e Consigliere.Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato diin qualità di nuovo consigliere la società Power On Demand, facente capo a Vito Nardi.Nell'ambito della definizione del nuovo assetto di governance e considerate la struttura e le esigenze operative della società, il Consiglio di Amministrazione ha nominato il. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il comitato eletto prevede sia costituito da due membri e, nello specifico, da Michele d'Auria già presidente e legale rappresentante dell'emittente e dalla POD che, nella prima riunione del comitato, provvederà alla individuazione della persona fisica che la rappresenterà all'interno del medesimo. I componenti sono quindi: Michele d'Auria - Presidente, Diego Pastori - Consigliere Indipendente, Power On Demand - Consigliere.