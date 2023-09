Eventi e scadenze del 22 settembre 2023

Lunedì 18/09/2023

Martedì 19/09/2023

Mercoledì 20/09/2023

Giovedì 21/09/2023

Venerdì 22/09/2023

(Teleborsa) -- La 78ª sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGA) si svolge presso la sede dell'ONU a New York. Capi di Stato e di governo e altri rappresentanti nazionali di alto livello si incontreranno per presentare le loro priorità e confrontarsi sulle principali sfide globali- Torna Milano Moda Donna, settimana dedicata alla moda femminile, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni Primavera/Estate 2024- Grand Hotel Dino, Baveno - 13° edizione del Banking Summit, organizzato da The Innovation Group, dal titolo "Crescita e Redditività in tempi incerti di inflazione e di crisi permanente". Focus su trasformazione e innovazione digitale dell'industria bancaria in Italia. Tra i partecipanti, i CEO di Illimity e Azimut, i COO di Banca Ifis, Gruppo Cassa Centrale e Fideuram, l'AD di Gruppo Banco di Desio e il Co-founder di The Innovation Group- La 23ª edizione del MidCap Event di Parigi, dedicato dedicato alle piccole e medie imprese, offrirà a oltre 140 top manager l'opportunità di interagire con un gruppo selezionato di oltre 200 investitori istituzionali internazionali provenienti da vari Paesi- Barcellona -Riunione informale dei ministri dei Trasporti- La 63esima edizione del Salone Nautico si svolge nello spazio espositivo della Fiera di Genova. L'evento è dedicato al mondo della nautica. Piattaforma globale di confronto istituzionale, tecnico e di mercato per tutto il settore. Attesi il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i ministri Salvini, Urso e Crosetto- Tema: Digitalizzazione e sostenibilità. Tra gli interventi, Luigi Federico Signorini (DG Banca d'Italia e Presidente IVASS) e Luigi Lovaglio (AD e DG Banca Monte dei Paschi di Siena)- Firenze - "L’evoluzione dei business model bancari tra nuovi bisogni finanziari delle imprese, innovazioni tecnologiche e interventi regolamentari". Al convegno di ADEIMF (Associazione dei Docenti di Economia degli Intermediari e dei Mercati Finanziari e Finanza d'Impresa) parteciperanno, tra gli altri, i Presidenti di Poste Italiane, ADEIMF e Confesercenti, il DG di Banca d’Italia, l'AD di Alleanza Assicurazioni e il Chief Economist di Intesa Sanpaolo- "Invented in taly-Mech in Italy-Made in Italy". L'assemblea si svolge a Roncade (TV), partecipa, tra gli altri, Carlo Bonomi, presidente Confindustria- Germania, Albania e Turchia - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito- Polonia, Cipro ed Estonia- Moody's pubblica la revisione del merito di credito- Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi- La 12esima edizione dell'importante evento italiano dedicato agli NPL, organizzato da Banca Ifis, porterà a confronto tutti i soggetti, istituzionali e non, che operano nell’ambito NPL. Il meeting si svolgerà a Villa Erba, Cernobbio- Francia, Finlandia e Cipro - DBRS pubblica la revisione del merito di credito10:00 -- Roma, Sala Stampa dell'Istat - Conferenza stampa dell'Istituto Nazionale di Statistica per illustrare le revisioni sulle stime annuali dei Conti nazionali del periodo 2020-202210:00 -- ENEA e Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente (CTI) presentano a Roma il IV rapporto sulla certificazione energetica degli edifici, che offre un dettagliato quadro d’insieme sullo stato del patrimonio immobiliare nazionale. Apriranno i lavori i presidenti di ENEA e CTI10:30 -- La cerimonia di insediamento della XI Consiliatura del CNEL si svolgerà alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, presso la Plenaria Marco Biagi di Villa Lubin. Partecipa anche il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana12:00 -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni sarà al Palacongressi di Rimini in visita a “EXPO-AID 2023 – Io, persona al centro”16:30 -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni sarà Genova. Gli appuntamenti previsti: Ore 16:30 – Visita alla 63esima edizione del Salone Nautico Internazionale. Ore 17:30 – Firma dell’accordo Governo-Regione Liguria per l’utilizzo dei fondi di sviluppo e coesione (programmazione 2021-2027)- Comunicazione BOT- CDA: Relazione semestrale- CDA: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale