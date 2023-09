Magis conferma target anno dopo un primo semestre difficile

Magis

(Teleborsa) -, società attiva nella produzione di nastri adesivi, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo semestre con un r, in calo del 15,6% rispetto allo stesso periodo del 2022. Ma il BoardA livello operativo, i, pari a 42,3 milioni di euro, risultanorispetto al 30 giugno 2022, "un anno di- si sottolinea - conseguente alla crisi energetica internazionale, che ha mosso la clientela verso acquisti con pagamento immediato per assicurare la merce in overstock, innestando così per Magis una straordinaria concentrazione di business nel primo semestre"., in cui la situazione di mercatoa livello internazionale e restituendo degli indicatori generali più omogeni, la Società ha registrato un incremento sia delle vendite, che della marginalità., per un totale di Euro 7,9 milioni, ha seguito in valore assoluto la medesima dinamica dei ricavi ed ha registrato un calo del 16,9% (+5% sul primo semestre 2022 normalizzato).si è attestato a 8,7 milioni (-15,4%).al 30/06/2023 è in miglioramento rispetto al 31/12/2022 grazie ad una continua generazione di cassa, prodotta dalla gestione caratteristica per circa Euro 4,9 milioni (Ebitda-Imposte Pagate-Capex).Il management si è detto "tra 78 e 80 milioni di euro, condi oltre 16 milioni e miglioramento sia dell’Ebitda margin che della generazione di cassa, già positiva in questo primo semestre". "“Il nostro ottimismo ha radici nella nostra storia di sano realismo, di strategie mirate e di eccellente know-how. La nostra visione è positiva e concreta grazie all’apertura di nuovi mercati che ci hanno già dimostrato fiducia con numerosi ordini che si è iniziato ad evadere nei mesi successivi a questa semestrale", conferma il Presidente