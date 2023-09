Pattern, ricavi semestrali salgono a 72 milioni. Margini in calo

Pattern

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella progettazione, ingegneria e produzione di capi sfilata per importanti brand del fashion luxury internazionale, ha chiuso ilconpari a 72,1 milioni di euro, in crescita del 46,8% rispetto al 30 giugno 2022. Il risultato si deve sia alla crescita dei volumi delle singole società, sia all'ampliamento dell'area di consolidamento, la quale attualmente include anche RGB, Dyloan Bond Factory e Nuova Nicol.L'è positivo per 7,6 milioni di euro, registrando un incremento del 38,9% rispetto al 30 giugno 2022. L'si attesta a 10,6% contro l'11,2% del primo semestre del 2022. Il minor margine deriva dall'andamento ancora negativo nel primo semestre di Dyloan Bond Factory e dagli oneri fiscali straordinari sostenuti in SMT. L'è pari a 1,7 milioni di euro, rispetto a 1,9 milioni al 30 giugno 2022, anche per l'aumento degli oneri finanziari netti.Laè negativa per 15,4 milioni di euro, rispetto a negativi 13,9 milioni al 31 dicembre 2022. Tale variazione è stata determinata dall’assorbimento di cassa della gestione industriale per 2,3 milioni, dalla distribuzione di dividendi per 747 mila e dalla riclassificazione nei debiti finanziari di 1,1 milioni. Il totale dei fabbisogni finanziari è stato dunque pari a 4,1 milioni, in parte coperti dall'acquisizione delle disponibilità liquide inziali di Nuova Nicol per 2,6 milioni.