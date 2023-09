Redelfi, utile balza a 1,37 milioni di euro in primo semestre

Redelfi

(Teleborsa) -, management company con focus sulla transizione energetica e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo semestre del 2023 con unpari a 4,19 milioni di euro, in crescita del 326% rispetto allo stesso periodo del 2022. L'è stato pari a 1,78 milioni di euro, in crescita rispetto al 30 giugno 2022 (26 mila euro), con unal 43,13%.Ilsi attesta a 1,35 milioni di euro (di cui 1,37 milioni di pertinenza del Gruppo), dopo imposte pari a circa 97 mila euro. La variazione rispetto all'esercizio precedente, pari a oltre 2 milioni, è interamente riconducibile all'entrata a regime della B.U. Green e alla conseguente generazione di ricavi."Siamo molto soddisfatti dei risultati presentati e della direzione che il Gruppo sta prendendo - ha commentato il- Durante questi mesi abbiamo perseguito gli obiettivi che ci eravamo prefissati raggiungendo importanti milestones che hanno agevolato l’accelerazione della Business Unit Green, cuore pulsante e motore del nostro Gruppo. Siamo confidenti di poter dare ulteriori soddisfazioni ai nostri azionisti".Laè pari a 3 milioni di euro (0,6 milioni al 31 dicembre 2022), influenzata principalmente dal contratto di finanziamento sottoscritto con i fondi Anthilia BIT III e Anthilia BIT IV Co-Investment Fund per un importo massimo pari a 5 milioni.