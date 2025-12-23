Ops eCom, semestre in calo ma effetti piano ristrutturazione attesi a partire dal 2026

Ops eCom

(Teleborsa) - Il Cda disi è riunito per completare l’esame della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025 iniziato nella seduta del 19 dicembre 2025.Si ricorda che nel primo semestre dell’anno, la Società, all'epoca denominata Giglio Group, aveva una. Nel secondo semestre, con l’ingresso nel capitale di, oggi azionista di maggioranza, e la nomina di un nuovo management, la Società ha avviato un. Grazie agli interventi fin qui compiuti, in particolare per la riduzione del debito e il rafforzamento patrimoniale, Ops eCom ha posto le basi per un ritorno all’equilibrio economico-patrimoniale. Glidelle azioni per il rilancio del business sonoal 30 giugno 2025, pari a 3 milioni di euro, sono in diminuzione per 6,9 milioni rispetto ai ricavi relativi al 30 giugno 2024 (9,9 milioni) per la cessazione dei contratti con i partner chiave del comparto moda, giunti a scadenza e non rinnovati. I costi operativi e i costi del personale, si decrementano rispettivamente di 6,3 milioni e 0,3 milioni rispetto all’esercizio precedente, in conseguenza dell’operazione di contenimento dei costi operata nell’esercizio in virtù della diminuzione del fatturato.L’, in linea con l’esercizio precedente, è negativo per 0,7 milioni (negativo per 0,5 milioni al 30 giugno 2024). Ilè negativo per euro 1,2 milioni (negativo per euro 1,2 milioni al 30 giugno 2024).L’ammonta al 30 giugno 2025 a 10 milioni, in aumento rispetto al 31 dicembre 2024 per 1 milione.