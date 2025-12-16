Banche e assicurazioni trainano gli utili nel primo semestre a Piazza Affari, tengono le PMI dell’EGM

(Teleborsa) - Nel primo semestre del 2025 glimostrano una tenuta complessiva dei fondamentali, nonostante un contesto macroeconomico e finanziario ancora incerto. È quanto emerge dall’ultimodellache analizza l’andamento dei conti rispetto allo stesso periodo del 2024 .Le banche quotate su Euronext Milan hanno registrato utili complessivi pari a, in aumento dell’11,9% su base annua. La flessione del(-4%), legata all’avvio del ciclo di allentamento monetario della BCE, è stata più che compensata dalla crescita delle(+11,4%). Migliora anche la: al 30 giugno 2025 il patrimonio netto ha raggiunto 191,3 miliardi di euro, in crescita del 4,1% rispetto a fine 2024. In calo il, sceso al 51,1%, a conferma di un rafforzamento dell’efficienza operativa.Performance positiva anche per lequotate, che hanno chiuso il semestre con utili per circa, in crescita del 5,9%. Il miglioramento è stato sostenuto soprattutto dal fortedelledi vendita, generali e amministrative (-35,8%) e dall’aumento dei(+4,4%). Positivo anche il recupero dei proventi netti da investimenti e prestiti (+362 milioni, a fronte del saldo negativo di 16 milioni nel 2024) e il buon andamento degli altri ricavi operativi (+16%). Questi fattori hanno più che compensato gli elementi negativi, rappresentati dall'aumento degliper(+570 milioni, +2,1%), dalle perdite su attività non operative (326 milioni, contro un utile di 167 milioni nel 2024) e, soprattutto, dalla forte riduzione dei ricavi netti da, scesi di 6,7 miliardi (-47,7%). Ildel settore si è invece ridotto dell’1,7%, attestandosi a 42,2 miliardi di euro, anche per effetto della volatilità dei mercati finanziari .Più debole l’andamento delle società quotate diverse da banche e assicurazioni, che hanno registrato utili complessivi pari a, in flessione del 3,4%. A fronte di una crescita del fatturato del 5,4%, l’aumento dei costi operativi (+8,7%) ha compresso la, con un calo dell’EBIT del 14%. Glimostrano però nel complesso una sostanziale tenuta: il ROE annualizzato è salito all’11,4% (dal 10,9% del 2024), incremento dovuto in parte alla riduzione del patrimonio netto e alla modalità di annualizzazione dei dati semestrali. Prosegue il percorso di rafforzamento dellae di riduzione della leva, mentre ilè sceso dello 0,9% a 259,9 miliardi di euro.Segnali incoraggianti arrivano dalle PMI negoziate sull’. Nel primo semestre 2025 glicomplessivi hanno raggiunto, in crescita dell’8,4%, sostenuti da un forte aumento del fatturato (+13,7%) di. Si rafforza anche la solidità patrimoniale, con il patrimonio netto salito dello 0,7% a. Il report ha evidenziato che, a differenza di quanto osservato sul mercato principale EXM, l’aumento dei ricavi non è stato completamente compensato dalla crescita dei, che sono saliti di 578 milioni (+16,2%), né dalle altre voci di spesa. Inoltre, la riduzione degli(-9,8 milioni di euro, pari a -11%) ha contribuito a migliorare lacomplessiva. Glimostrano un chiaro rafforzamento: il ROE annualizzato sale al 7%, dal 3,1% del 2024, grazie alla crescita dell’utile netto (in parte amplificata dall’annualizzazione dei dati semestrali). Ancora più significativo, in termini relativi, è l’incremento del ROA annualizzato, che passa dall’1,3% al 2,8%, segnalando una migliore efficienza nell’uso del capitale.