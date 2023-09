BCE, Simkus: dobbiamo iniziare a discutere di modifiche a PEPP

(Teleborsa) - I banchieri centrali dell'eurozona dovrebbero, il programma creato nel 2020 con l'obiettivo di contrastare i gravi e crescenti rischi per il meccanismo di trasmissione della politica monetaria e per le prospettive di crescita derivanti dalla diffusione del coronavirus. Lo ha affermato, governatore della Banca centrale lituana e membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE), durante una conferenza stampa, secondo quanto riporta Bloomberg."Dobbiamo iniziare a parlare del programma prima o poi - ha detto - Abbiamodal momento in cui è stata presa la decisione" di porre fine ai reinvestimenti alla fine del 2024."Qualsiasi decisione sul PEPP deve essereprima di essere presa - ha aggiunto - Ma questo non significa che non possiamo iniziare a parlarne adesso".