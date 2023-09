Racing Force, Equita taglia target price e conferma Buy

Equita

Racing Force

(Teleborsa) -ha abbassato a(da 7 euro) ilsu, gruppo italiano attivo nel settore delle attrezzature di sicurezza per il motorsport e quotato su Euronext Growth Milan, confermando la" sul titolo". Gli analisti scrivono che Racing Force ha registrato una solida crescita dei ricavi a doppia cifra nel primo semestre 2023, ma una forte diluizione dei margini, a causa dell'aumento dei costi per supportare l'implementazione di driver strategici nel motorsport e nei progetti di diversificazione.Il broker ha aumentato lesulle vendite nel 2023 del 2,5% a 64,8 milioni di euro e nel 2024 del 2,5% a 69 milioni di euro. Invece, ha ridotto il margine EBITDA al 16,5% nel 2023 (dal precedente 20,2%) e al 17,9% nel 2024 (dal precedente 21,5%) a causa dei maggiori costi legati alla nuova capacità produttiva e al rafforzamento della presenza commerciale negli Stati Uniti."Riteniamo chesulle opportunità strategiche che emergono dal core business e dai progetti di diversificazione, in particolare in relazione alla penetrazione commerciale negli Stati Uniti e al potenziale del contratto Lift e Driver’s Eye", si legge nella ricerca.