Saccheria F.lli Franceschetti: ebitda margin in crescita nei primi sei mesi, debito in calo

Saccheria F.lli Franceschetti

(Teleborsa) - Nel primo semestre dell'anno in corso,evidenziache si attestano a 9,8 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 12,6 milioni di euro del semestre 2022.L’ EBITDA si attesta a 1,33 milioni di euro, in incremento del 16,7% rispetto a 1,14 milioni di euro nel 1H 2022; l’EBITDA margin (calcolato sui ricavi delle vendite) è pari al 13,6%, in crescita rispetto al 9,0% nel 1H 2022. Il miglioramento - spiega una nota - è principalmente riconducibile all’attenta gestione degli acquisti e all’efficace politica dei prezzi applicata.L’è pari a 1,07 milioni di euro, +20,2% rispetto a 0,89 milioni di euro nel 1H 2022, dopo ammortamenti e svalutazioni per 256 migliaia di euro (251 migliaia di euro nel 1H 2022). L’EBIT margin (calcolato sui ricavi delle vendite) si attesta al 10,95% (in incremento rispetto al 7,04% nel 1H 2022).L’si attesta a 0,98 milioni di euro, +6,5% rispetto a 0,92 milioni di euro nel 1H 2022, dopo oneri finanziari per 96 migliaia di euro, in incremento a causa dell’andamento dei tassi di interesse sui finanziamenti a tasso variabile che la Società ha in essere.L’si attesta a 0,70 milioni di euro, +6,1% rispetto a 0,66 milioni di euro nel 1H 2022, dopo imposte per 281 migliaia di euro (263 migliaia di euro nel 1H 2022).è pari a 2,6 milioni di euro, in riduzione rispetto a 5,3 milioni di euro al 31 dicembre 2022; tale variazione - spiega la società nella nota dei conti - è da attribuire, principalmente, all’incremento delle disponibilità liquide rivenienti dalla migliore gestione del circolante, che ha portato ad una riduzione del magazzino e dei crediti commerciali.