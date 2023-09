SCM SIM dimezza la perdita nel primo semestre

Solutions Capital Management SIM

(Teleborsa) -(SCM SIM), società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nei servizi di private banking e wealth management, ha chiuso ildimezzando larispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente, con un risultato netto che si attesta a -0,24 milioni di euro rispetto a -0,58 milioni di euro al 30 giugno 2022. Lesi attestano a 3,6 milioni di euro, evidenziando una crescita del 42% rispetto al primo semestre dell'anno precedente. Ilsi attesta a 1,91 milioni di euro, in aumento del 31%."Ci siamo focalizzati sullo sviluppo della rete e sull'ampliamento della gamma dei servizi, principalmente in ambito assicurativo, per arrivare a una dimensione diversa e l'incremento delle revenues testimonia che siamo sulla strada giusta - ha commentato l'- Proseguiremo su questo tracciato, incrementando il numero di consulenti, ormai arrivato a oltre 100 in pochi mesi, e articolando ancor meglio un modello di servizio al cliente orientato alla crescita della consapevolezza delle scelte".Laè positiva per oltre 38 milioni di euro, mentre la raccolta netta adjusted (che non considera la chiusura di alcuni contratti inattivi di consulenza generica) è positiva per oltre 133 milioni di euro, con la raccolta in gestioni patrimoniali che evidenzia un dato positivo di 26 milioni di euro e la raccolta in consulenza che supera i 103 milioni di euro.Glisi attestano a euro 913 milioni, in crescita di 65 milioni di euro rispetto euro 848 milioni al 31 dicembre 2022. In particolare, i patrimoni in gestione sono pari a euro 246 milioni rispetto a euro 211 milioni del 31 dicembre 2022, i patrimoni in consulenza sono pari a euro 263 milioni rispetto a euro 252 milioni del 31 dicembre 2022, il portafoglio assicurativo (valore delle polizze) è pari a euro 371 milioni rispetto a euro 357 milioni del 31 dicembre 2022 e il patrimonio della Sicav è pari a euro 33 milioni rispetto a euro 29 milioni del 31 dicembre 2022.