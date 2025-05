Directa SIM, ok assemblea a bilancio 2024 e dividendo

Directa SIM

(Teleborsa) - L’Assemblea diha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024 che chiude con un utile d’esercizio pari a €11.154.605. I soci, altresì, hanno deliberato la distribuzione di un(tredici centesimi di euro in più rispetto al precedente esercizio) al lordo delle eventuali ritenute di legge, per un totale di €5.625.000.Tale distribuzione avrà luogo a partire dal giorno 21 maggio 2025 (con stacco cedola il 19 maggio 2025 e “record date” il 20 maggio 2025)., ha dichiarato: “L’assemblea ha valutato molto positivamente i risultati raggiunti che sono i migliori da quando trent’anni fa Directa SIM è stata fondata. L’utile d’esercizio di oltre 11 milioni di euro ci permette di distribuire une di proseguire con rinnovato impegno nel percorsodi sviluppo a beneficio dei nostri clienti. Anche i dati preliminari dei primi mesi del 2025 dimostrano che la nostra strategia incentrata su fiducia, innovazione e miglioramento costante dei servizi offerti è apprezzata dai clienti, dagli investitori e da tua gli stakeholders di Directa.”L’Assemblea ha anche approvato le politiche di remunerazione e incentivazione per il 2025 e ha autorizzato l’acquisto e la disposizione di azioni proprie.