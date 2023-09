Sparkle attiva la tratta mediorientale di BlueMed in Giordania

Gruppo TIM

(Teleborsa) -, operatore di servizi di telecomunicazioni internazionali del, annunciache collega Aqabaalla propria dorsale mediterranea e la disponibilità diutilizzando i nuovi segmenti di BlueMed.BlueMed è il nuovo cavo di Sparkle che. Il cavo fa parte del, realizzato in partnership cone altri operatori e che si estenderàCon quattro coppie di fibre proprietarie e una capacità di circa 25 Terabit al secondo (Tbps) per coppia, BlueMed fornisce una, unica nel suo genere e destinata ad aumentare con l'evoluzione della tecnologia nella regione.L’accensione della dorsale terrestre diversificata e protetta da Aqaba, segnando un altrodi Sparkle che, entro la fine del 2023, vedrà le attivazioni verso Pomezia (Roma), Golfo Aranci (Sardegna), Bastia (Corsica) e Marsiglia e poi, nel corso del 2024, altre tratte nel Mediterraneo., BlueMed approdache ospita il PoP di Sparkle dal 2019 ed è già collegato alla rete internazionale dell'azienda e al backbone IP globale Tier 1 Seabone. "Siamo lieti di dare il benvenuto a BlueMed nei nostri data center carrier-neutral di Aqaba, segnando una tappa significativa per Aqaba Digital Hub nel percorso per servire la Giordania e i mercati limitrofi", ha commentato l fondatore e amministratore delegato di Aqaba Digital Hub,“L’approdo ad Aqaba segna un ulteriore passo avanti verso la realizzazione del nostro progetto di punta BlueMed”, ha spiegatoamministratore delegato di Sparkle.