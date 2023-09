CarMax, trimestrale deludente per debole domanda di veicoli usati

CarMax

(Teleborsa) -, rivenditore di veicoli usati con sede negli Stati Uniti, ha chiuso il secondo trimestre dell'anno fiscale 2024 (terminato il 31 agosto 2023) condi 7,1 miliardi di dollari, in calo del 13,1% rispetto al secondo trimestre dell'anno precedente. Le vendite di unità usate al dettaglio sono diminuite del 7,4% e le vendite di unità in negozi comparabili sono diminuite del 9% su base annua. L'è stato pari a 0,75 dollari, rispetto a 0,79 dollari di un anno fa."Continuiamo a promuovere miglioramenti sequenziali nella nostra attività nonostante le- ha affermato, presidente e amministratore delegato - Attraverso le misure deliberate che stiamo adottando per controllare ciò che possiamo, abbiamo ottenuto un forte profitto lordo per unità al dettaglio e all’ingrosso, ridotto SG&A e stabilizzato il margine di interesse netto di CAF".