Industrie Chimiche Forestali, Alantra taglia target price e conferma Buy

Alantra

Industrie Chimiche Forestali

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (dai precedenti 8,0 euro) ilsu, quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di adesivi e tessuti ad alto contenuto tecnologico, confermando lasul titolo a "" visto il potenziale upside del 37%. La revisione del giudizio è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del primo semestre 2023.Gli analisti fanno notare che le vendite del 2trim23 sono state influenzate da una(-13,8% su base annua). Il margine EBITDA è cresciuto di 200 punti base su base annua, raggiungendo l'11,6% sulle vendite nel 2Q23 dal 9,6% nel 2Q22. Il guadagno di margine deriva dalla riduzione dei prezzi dell'energia e dal contributo dell'impianto fotovoltaico del nuovo quartier generale. Inoltre, il debito netto del primo semestre 2023, escluso l'impatto di cassa di Tessitura Langè (circa -7,8 milioni di euro), è stato in linea con il dato YE22.Mentre il trading attuale è ancora influenzato da diversi venti contrari, Industrie Chimiche Forestali si sta concentrando sulloderivanti dall'operazione Tessitura Langè, che dovrebbe essere visibile dalla seconda metà dell'anno, sottolineano gli analisti.Alantra ha principalmentesulle vendite FY23-25 (-10% in media) per tenere conto di una prolungata incertezza del mercato. Il margine EBITDA FY23 è confermato intorno al 10%. Industrie Chimiche Forestali è scambiato a 8,2x 24E P/E, uno sconto di oltre il 40% rispetto ai peers, "una nostro avviso, testimoniato dall'attraente ROE FY23-25 del 10% in media (escluso il goodwill)".