ICOP-Palingeo, Alantra si aspetta volatilità nel breve in attesa di risposta ICOP al Panel

(Teleborsa) - La decisione del Panel di Borsa Italiana
di aumentare da 6,0 a 6,61 euro per azione il prezzo dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria di ICOP
su Palingeo
"modifica significativamente il quadro normativo
". Lo commentano gli analisti di Alantra
dopo che il Panel ha accolto
la richiesta dell'investitore francese Indépendance AM di aumentare il prezzo.
Il parere del Panel è vincolante a meno che ICOP non presenti ricorso
, e in questa fase non sono stati resi noti dettagli sulla metodologia adottata. In assenza di tale ricorso, ICOP sarebbe tenuta ad adeguare di conseguenza il corrispettivo dell'offerta.
A meno che ICOP non contesti formalmente la decisione, il prezzo di 6,61 euro per azione diventa vincolante, aumentando il costo dell'acquisizione completa di circa 4,2 milioni di euro (100%), calcola Alantra, che continua ad aspettarsi volatilità a breve termine sia per le azioni ICOP che per quelle Palingeo
, finché non emergerà chiarezza sulla risposta di ICOP alla decisione del Panel e sul periodo di settlement finale.