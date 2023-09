ISTAT, prezzi produzione in lieve aumento in agosto

(Teleborsa) - Ad agosto,in atto da inizio anno, registrando un lieve aumento quasi totalmente dovuto al rialzo dei prezzi dei prodotti energetici, in particolare dei prodotti petroliferi raffinati su tutti i mercati; al netto della componente energetica, i prezzi sono stazionari.Lo rileva l'sottolineando che l’ampliarsi della loro flessione su base annua, ancora principalmente spiegata dalle dinamiche negative dei prezzi di energia e beni intermedi sul mercato interno, riflette anche l’ulteriore rallentamento della crescita tendenziale dei prezzi dei beni di consumo (+5,7%, da +6,4% di luglio, sul mercato interno).Per le, i prezzi segnano un lieve calo congiunturale per edifici e un contenuto aumento per strade; su base annua, la loro crescita rallenta per edifici e si conferma modesta per strade.