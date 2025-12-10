Appuntamenti macroeconomici del 10 dicembre 2025

(Teleborsa) - Mercoledì 10/12/2025
00:50 Giappone
: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%)
02:30 Cina
: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,7%; preced. 0,2%)
02:30 Cina
: Prezzi produzione, annuale (atteso -2%; preced. -2,1%)
10:00 Italia
: Produzione industriale, annuale (preced. 1,5%)
10:00 Italia
: Produzione industriale, mensile (atteso -0,3%; preced. 2,8%)
13:00 USA
: Richieste mutui, settimanale (preced. -1,4%)
14:30 USA
: Indice costo lavoro, trimestrale (atteso 0,9%; preced. 0,9%)
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. 574K barili)