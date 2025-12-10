Milano 9-dic
43.575 0,00%
Nasdaq 9-dic
25.669 +0,16%
Dow Jones 9-dic
47.560 -0,38%
Londra 9-dic
9.642 0,00%
Francoforte 9-dic
24.163 0,00%

Appuntamenti macroeconomici del 10 dicembre 2025

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Calendar, Macroeconomia
Appuntamenti macroeconomici del 10 dicembre 2025
(Teleborsa) -
Mercoledì 10/12/2025
00:50 Giappone: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%)
02:30 Cina: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,7%; preced. 0,2%)
02:30 Cina: Prezzi produzione, annuale (atteso -2%; preced. -2,1%)
10:00 Italia: Produzione industriale, annuale (preced. 1,5%)
10:00 Italia: Produzione industriale, mensile (atteso -0,3%; preced. 2,8%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -1,4%)
14:30 USA: Indice costo lavoro, trimestrale (atteso 0,9%; preced. 0,9%)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 574K barili)


(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
Condividi
```