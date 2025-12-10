Milano 10:05
43.351 -0,51%
Nasdaq 9-dic
25.669 0,00%
Dow Jones 9-dic
47.560 -0,38%
Londra 10:05
9.650 +0,08%
Francoforte 10:05
24.069 -0,39%

Giappone, Prezzi produzione (MoM) in novembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Giappone, Prezzi produzione (MoM) in novembre
Giappone, Prezzi produzione in novembre su base mensile (MoM) +0,3%, in calo rispetto al precedente +0,4% (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: Guillermo Gavilla / Pixabay)
Condividi
```