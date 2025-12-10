Milano
10:05
43.351
-0,51%
Nasdaq
9-dic
25.669
0,00%
Dow Jones
9-dic
47.560
-0,38%
Londra
10:05
9.650
+0,08%
Francoforte
10:05
24.069
-0,39%
Mercoledì 10 Dicembre 2025, ore 10.21
Home Page
/
Notizie
/ Giappone, Prezzi produzione (MoM) in novembre
Giappone, Prezzi produzione (MoM) in novembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
10 dicembre 2025 - 07.00
Giappone,
Prezzi produzione in novembre su base mensile (MoM) +0,3%
, in calo rispetto al precedente +0,4% (in linea con le stime degli analisti).
(Foto: Guillermo Gavilla / Pixabay)
Condividi
