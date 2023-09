La Germania frena: per il 2023 si prevede una contrazione dell'economia tedesca

(Teleborsa) - L'agenzia di stampa tedesca Dpa ha riportato che il forte aumento deia nel 2022 che ha soffocato la ripresa dalla pandemia del Coronavirus, l'che sta riducendo il potere d'acquisto delle famiglie e i recentiche pesano sul settore delle costruzioni hanno convinto iha rivedere le stime didel prodotto interno lordo, abbassandola di 0,9 punti percentuali e portandole a -0,6%, rispetto alla stima fatta in primavera.Il sentimento dellesi è nuovamente deteriorato di recente e a questo contribuisce l'. "Di recente, i salari sono aumentati a causa dell'inflazione, i prezzi dell'energia sono diminuiti e gli esportatori hanno parzialmente trasferito i costi più elevati, quindi il potere d'acquisto sta tornando", si legge comunque in un comunicato. Di conseguenza, la previsione è che la flessione si attenuerà entro la fine dell'anno.Secondo gli istituti di ricerca laaumenterà moderatamente quest'anno, raggiungendo i 2,6 milioni, mentre per il 2024 si prevede un leggero calo. È inoltre prevedibile una riduzione del tasso di inflazione che dovrebbe essere del 6,1% quest'anno e scendere al 2,6% nel 2024.Per il 2024 i cinque massimi istituti di ricerca economica tedesca prevedono un aumento del Pil della Germania dell'1,3%. Il vicepresidente dell'Istituto Leibniz per la ricerca economica di Halle (Iwh),, ha dichiarato che "la ragione più importante" della contrazione di quest'anno "è che l'industria e i consumi privati si stanno riprendendo più lentamente di quanto ci aspettassimo in primavera".