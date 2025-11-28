Spagna, l'inflazione frena a novembre

(Teleborsa) - L'inflazione spagnola frena a novembre. Secondo l'spagnolo (INE), che ha pubblicato oggi una stima flash, l'inflazione su base annuale è stimata al 3% rispetto al 3,1% di ottobre ed in linea con quanto atteso dagli analisti.L'indice dei prezzi al consumo su base mensile registra una variazione positiva (+0,2%) dopo il +0,7% di ottobre., che tiene conto di un paniere diverso ed identico per tutta l'UE, registra un incremento tendenziale del 3,1%, rispetto al +3,2% del mese precedente. Su base mensile è attesa una variazione contro il +0,5% di ottobre.