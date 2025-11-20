Milano 11:02
43.004 +0,83%
Nasdaq 19-nov
24.641 0,00%
Dow Jones 19-nov
46.139 +0,10%
Londra 11:02
9.569 +0,65%
Francoforte 11:02
23.338 +0,75%

Eurozona, frena ancora la produzione nel settore costruzioni a settembre

Economia, Macroeconomia
Eurozona, frena ancora la produzione nel settore costruzioni a settembre
(Teleborsa) - Frena ancora il mercato delle costruzioni nella Zona Euro a settembre 2025. Secondo l'Eurostat, la produzione nel settore delle costruzioni è risultata in calo dello 0,5% su base mensile, dopo il -0,2% registrato ad agosto.

Nell'Europa dei 27, il settore ha riportato una variazione nulla della produzione, contro il -0,8% registrato il mese precedente.

Rispetto ad un anno prima, la produzione registra un calo dello 0,3% nell'Eurozona e una crescita dello 0,5% nell'UE allargata.

(Foto: © iloveotto/123RF)
Condividi
```