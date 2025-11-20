Eurozona, frena ancora la produzione nel settore costruzioni a settembre

(Teleborsa) - Frena ancora il mercato delle costruzioni
nella Zona Euro
a settembre 2025. Secondo l'Eurostat
, la produzione nel settore delle costruzioni è risultata in calo dello 0,5% su base mensile
, dopo il -0,2% registrato ad agosto.
Nell'Europa dei 27, il settore ha riportato una variazione nulla
della produzione, contro il -0,8% registrato il mese precedente.Rispetto ad un anno prima
, la produzione registra un calo dello 0,3% nell'Eurozona e una crescita dello 0,5% nell'UE allargata.(Foto: © iloveotto/123RF)