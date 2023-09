Ricerca, ENEA alla Notte europea: la scienza raccontata in sei tappe

(Teleborsa) - Da Bologna a Roma, da Portici a Lampedusa, dalla Spezia a Brindisi: sono le seipreviste dain occasione dellacon numerose iniziative gratuite per avvicinare la scienza e la ricerca al grande pubblico. La manifestazione, promossa dalladal 2005 per avvicinare il grande pubblico alla, prevede una tappa di due giornate a, venerdì 29 e sabato 30 settembre, dalle 18.30 alle 23.00 alla Città dell’altra economia (zona Testaccio), nell’ambito del progetto NET - scieNcE Together, al quale aderiscono diversi enti pubblici di ricerca e università.Tre gli eventi speciali: il 29 alle 19.00 il collegamento in diretta con la base italo-francese “” in(per l’ENEA interviene in presenza Roberta Mecozzi); il 30 alle 20.45 lo spettacolo “”, con Antonio Cataldo, Jessica Scifo e Francesco Filippi dell’Agenzia; il 29 e il 30 la mostra “”, un percorso espositivo, a cura anche di ENEA, sulla presenza italiana in Antartide.In entrambe le giornate sarà possibile dialogare con idei vari dipartimenti ENEA coinvolti indedicati ai “segreti” della luce, alla fotonica, alla genomica del clima, all’impronta ecologica, alla posidonia oceanica, ai microrganismi e alla filiera produttiva alimentare.sono due gli appuntamenti con i ricercatori ENEA, venerdì 29 dalle 18.00 a mezzanotte a piazza Lucio Dalla, in collaborazione con il progetto “Society Ripensaci”: il primo sulle microplastiche, a seguire le soluzioni per ridurre le nostre impronte sul pianeta.Al, a partire dalle 20.30, ENEA parteciperà alla manifestazione Marelibera – Festival della vela solidale, con il progetto “Guardiani della Costa” (promosso da Costa Crociere Foundation), nell’ambito dell’iniziativa “Incontri e Racconti di Citizen Science” coordinata da INGV.(Napoli) il Centro Ricerche ENEA apre le sue porte venerdì 29 dalle 15.00 alle 22.30 con dimostrazioni, tour guidati, escape room, spettacoli e molto altro, anche per bambini e ragazzi.Numerose le iniziative previste neldove nello stand ENEA, presso l’ex monastero degli Olivetani a Lecce, i visitatori potranno toccare con mano alcune delle attività più recenti quali, ad esempio i materiali hi-tech, le soluzioni innovative per l’efficientamento delle abitazioni (progetto RE-HOUSEs finanziato dall’Unione Europea) e conoscere Progetti quali SUS-MIRRI.IT “Strengthening the MIRRI Italian Research Infrastructure for Sustainable Bioscience and Bioeconomy”. I ricercatori del Laboratorio Materiali funzionali e tecnologie per applicazioni sostenibili e del Laboratorio Sostenibilità, qualità e sicurezza delle produzioni agroalimentari metteranno a disposizione poster, brochure, dimostratori e strumenti portatili.(Agrigento), infine, nell’area marina protetta Isole Pelagie, da venerdì 29 a partire dalle 18.30 si susseguiranno esperimenti, video e sorprese, soprattutto per i più piccoli, sempre con i ricercatori ENEA. La serata si conclude con l’inaugurazione della “Stanza del mare”.