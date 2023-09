Itway passa in utile per 485 mila euro nel primo semestre

Itway

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dell'IT, Cyber Security, AI e Big Data, ha chiuso il primo semestre del 2023 conpari a 21,5 milioni di euro (+17% rispetto allo stesso periodo del 2022),pari a 743 mila euro (vs 828 mila un anno fa) ea 485 mila euro (da -301 mila euro, grazie soprattutto agli utili su cambi realizzati dalla controllata turca).La società spiega che i risultati operativi sono inficiati dall'che è principalmente legato agli importanti investimenti in corso, e, in particolare, è collegato alla crescita del costo del personale del 33% (+522 mila euro) e dei collaboratori. Il numero degli addetti passa da 67 unità (30 giugno 2022) a 80 unità (30 giugno 2023)."Questa fase di minor efficienza e capacità produttiva si stima possa migliorare già a partire dalladell'esercizio 2023", viene sottolineato.