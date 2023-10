Agatos, Macquarie chiede riacquisto obbligazioni per scarsa liquidità titolo

Agatos

(Teleborsa) -, holding quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti di biometano, fotovoltaici e per l'efficientamento energetico, ha ricordato in una nota che Borsa Italiana ha provveduto allaa causa della delibera del CdA del 28 settembre 2023 di sospendere l'al 30 giugno 2023 oltre il 30 settembre 2023, come da previsione regolamentare.Inoltre, Agatos, in base all'accordo con Macquarie Bank e Atlas Capital Markets he prevede l'impegno dei sottoscrittori a sottoscrivere, in più soluzioni, obbligazioni convertibili per un importo massimo di 10 milioni di euro, ha ricevuto dain data 29 settembre 2023 una notifica didi natura tecnica riguardante l'In particolare, la liquidità media giornaliera dei 60 giorni precedenti il 22 settembre 2023 è stata inferiore alla soglia minima contrattuale di €17,5k. Il contratto oggi prevede che questa violazione consenta a Macquarie di richiedere che Agatos redima le obbligazioni tramite il riacquisto delle stesse entro 40 giorni di borsa dalla data della notifica. In concreto questo implicherebbe ilpari a 1,35 milioni di euro, oltre alla prevista penale pari all'8% di questo importo, per un totale di 1,458 milioni di euro.Contestualmente all'invio di questa notifica, "Macquarie ha espresso la volontà dicon la Società per trovare la migliore soluzione disponibile per entrambe le parti - si legge in una nota - La società sta infatti dialogando con Macquarie per individuare tale soluzione".