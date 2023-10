Cala l'incidenza della spesa pubblica per la Sanità sul PIL: in 5 anni -1,2 punti percentuali

(Teleborsa) - In base ad una tabella di previsione tecnica della, l'incidenza dellaper lasul in 5 anni calerà dal 7,4% del 2020 al 6,2% del 2025 (1,2 p.p. in meno), anche se c'è da notare che nel 2020 il PIL ha registrato una forte contrazione per effetto della fase iniziale dell'emergenza Covid. Nel medio periodo al 2036, presupponendo una crescita media annua del PIL di circa l'1% la spesa pensionistica è stimata in aumento di 1,9 punti (al 17,3%) rispetto al 2024, a fronte di un aumento di 0,4 punti per la sanità e di un calo di 0,3 punti della spesa per l'istruzione.Cresce progressivamente invece la spesa per gli interessi sul debito. Secondo i numeri contenuti nella Nadef, nel 2023 sarà pari al 3,8% del PIL ovvero ad oltre 78 miliardi di euro, nel 2024 si passerà al 4,2% del PIL, ovvero a circa 89 miliardi, nel 2025 al 4,3%, pari ad oltre 95 miliardi, e nel 2026 al 4,6% del PIL, arrivando a. Sono valori superiori a quelli contenuti nel Def ma la revisione al rialzo, si legge, "è contenuta e pari a un decimo di punto di PIL all'anno fino al 2026, a conferma del fatto che l'elevata durata media delconsente di smussare nel tempo l'impatto dei rialzi dei tassi di interesse".A scatenare la reazione dell'opposizione è però il calo dell'incidenza dellaper la sanità. "Il governo di Giorgia Meloni continua a tagliare il servizio sanitario nazionale mentre un italiano su cinque rinuncia a curarsi a causa della crisi - ha dichiarato la segretaria del Pd,-. La situazione della sanità pubblica costringe sempre più italiani a non curarsi e la risposta del governo è tagliare ancora fondi: un atteggiamento gravissimo e incomprensibile che non faremo passare sotto silenzio. Tutte le persone devono sapere che Meloni mentre cerca un nemico al giorno sta smontando pezzo per pezzo il nostro diritto alla salute"."Senza un repentino aumento deldi almeno 4 miliardi di euro, la nostra sanità, fiore all'occhiello del nostro impianto sociale e politico, rischia seriamente il default - ha detto il presidente della Puglia e vicepresidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome-. Senza fondi non potremo fare le più che necessarie assunzioni di personale, né accorciare le liste d'attesa"."Aggiungo un timore ulteriore per la nostra regione, la- ha proseguito - nella quale nel 2024 inaugureremo due nuovi ospedali per un totale di 1.200 posti. Ma per reggere questo impegno avremo bisogno dei fondi necessari".