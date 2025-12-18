Crediti deteriorati, gestione ora più equilibrata. Nel 2024 chiuse posizioni a sofferenza per 6 miliardi

(Teleborsa) - Nel 2024
sono state chiuse
(eliminate dai bilanci) dalle banche italiane posizioni a sofferenza per circa 6 miliardi di euro
. Il dato, pari a circa 1,4 volte il valore dei nuovi ingressi, è inferiore al 2023 in termini sia assoluti (9 miliardi), sia di incidenza percentuale sulle sofferenze in essere alla fine dell'anno precedente (37% contro il 44%). Lo rende noto la Banca d'Italia in una Nota di Stabilità finanziaria e vigilanza.
La riduzione rispetto al 2023 è stata determinata principalmente dalle minori cessioni
(passate da 5 a 3 miliardi) ed è riconducibile al progressivo ridimensionamento delle consistenze
, che ha ridotto le esigenze di cessioni massive, viene spiegato. Le strategie di gestione dei crediti deteriorati sono ora basate su un contributo più equilibrato delle diverse leve gestionali: l'ammontare delle posizioni chiuse internamente è risultato equivalente a quello delle cessioni sul mercato (3 miliardi).
I dati aggiornati sui tempi di smaltimento delle sofferenze confermano i progressi conseguiti negli ultimi anni
, attribuibili sia alla riduzione delle consistenze che ai miglioramenti degli intermediari nella gestione di questi crediti: la quota delle posizioni chiuse entro tre anni dalla classificazione a sofferenza è pari all'87% (88% nel 2023).
Le cessioni di inadempienze probabili
si sono mantenute stabili
, pari a circa 4 miliardi.
Rispetto al 2023 il tasso di recupero medio
è aumentato
di cinque punti percentuali, al 41%, di cui tre riconducibili alle chiusure di posizioni assistite da garanzie pubbliche e caratterizzate da tassi di recupero particolarmente elevati. Alla crescita hanno contribuito sia i recuperi sulle posizioni chiuse in via ordinaria (dal 45% al 47%), sia quelli sulle posizioni cedute (dal 30% al 36%), la cui incidenza sul totale delle posizioni chiuse è scesa dal 60% al 50%.
Il tasso medio di recupero delle sofferenze assistite da garanzie reali
è aumentato di tre punti percentuali, al 44%, sostenuto dall'incremento osservato sulle posizioni cedute a terzi (da 35% a 41%). Per le posizioni non assistite da garanzie reali, il tasso di recupero è aumentato di circa nove punti percentuali (da 28% al 37%), di cui sei attribuibili alle chiusure di posizioni assistite da garanzia pubblica.
Il prezzo delle sofferenze cedute
nel 2024 è stato pari in media al 24% dell'esposizione lorda
di bilancio al momento della cessione, in aumento di due punti percentuali rispetto al 2023. Il prezzo è rimasto stabile per le posizioni assistite da garanzie reali (34%), mentre è cresciuto sensibilmente per le altre (da 13% a 18%), che hanno beneficiato del maggior prezzo riconosciuto sulle posizioni con garanzia pubblica.
Il prezzo di cessione dei crediti deteriorati diversi dalle sofferenze
è stato in media pari al 51%, superiore di circa 5 punti percentuali a quello del 2023; l'incremento ha interessato sia la componente assistita da garanzia reale, sia quella non assistita da garanzia reale.