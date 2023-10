Generali, Giulio Terzariol alla guida della nuova Divisione "Insurance"

Generali

(Teleborsa) -ha annunciato che, ruolo di nuova creazione con responsabilità di tutte le business unit assicurative, a partire da gennaio 2024. Terzariol riporterà direttamente al Group CEO, Philippe Donnet, ed entrerà a far parte del Group Management Committee di Assicurazioni Generali.Il CEO Insurance avrà il compito didi Generali: Italia, DACH (Germania, Austria e Svizzera), Francia e Global Business Activities (che comprende Europe Assistance e Global Business Lines) e International (che comprende le regioni CEE, Mediterranean & Latin America e Asia).Terzariol entra a far parte del leadership team di Generali, dove ha ricoperto funzioni apicali per oltre 20 anni, più recentemente come membro del Board of Management e Chief Financial Officer di Gruppo."Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Giulio Terzariol come CEO Insurance di Generali. Il Gruppo beneficerà dell'esperienza maturata da Giulio in posizioni di leadership in diversi paesi del mondo - ha commentato Philippe Donnet, Group CEO di Generali - È un momento eccellente per Generali, come dimostrato dal successo della nostra strategia, dalla forte posizione finanziaria e dalla crescita profittevole. Sono fiducioso che con l'ingresso di Giulio nella nostra squadra di management, recentemente riconosciuta dal mercato come la migliore in Europa,".Terzariol ha conseguito una laurea in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi di Milano. Ha iniziato la sua carriera nel settore assicurativo presso Generali Versicherung a Monaco e Vienna prima di entrare in Allianz SE nel 1998. Terzariol ha ricoperto posizioni di Regional CFO di Allianz in Asia e Nord America prima di essere promosso a Responsabile della pianificazione del gruppo in Germania nel 2016.e Membro del Board of Management di