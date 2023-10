OCSE conferma aumento disuguaglianze regionali, Italia sacrificata con Sud Europa

(Teleborsa) - Negli ultimi vent'anniall'interno dei singoli Stati, mentre. Lo rileva ilpubblicato stamattina, segnalando che esistono almeno quattro traiettorie di crescita/eguaglianza. In generale, unalla media OCSE (Belgio, Danimarca, Francia, Svezia, regno Unito e Stati Uniti)) ha visto ledi un gruppo di(Italia, Grecia, Spagna e Portogallo) in cui la minor crescita dei redditi è correlata ad un"I diversi percorsi tra paesi - afferma l'Organizzazione - dimostrano chee che, con il, è possibile affrontare le disuguaglianze di lunga data".La maggior parte delle, sia di grandi che di medie dimensioni, risuota, grazie alla presenza di infrastrutture condivise, servizi pubblici di qualità e miglior equilibro fra lavoratori e posti di lavoro. Queste aree- sottolinea l'OCSE - registrano unrispetto ad altre regioni. A questi vantaggi peròlegati al sovrappopolamento come la carenza di alloggi, la congestione e così via.L'OCSE rileva inoltre chenon solo in termini di reddito, ma a. Esistono differenze regionali significative, ad esempio, nell'accesso e nellaSe da un lato questi influiscono direttamente sul benessere, dall’altro risultaed attrarre e trattenere le persone, le competenze e gli investimenti necessari perdi stagnazione e declino.I dati provenienti dalle autorità di regolamentazione di 26 paesi OCSE mostrano un. In media, un terzo delle famiglie nelle zone rurali non ha accesso allaad alta velocità e solo 7 paesi OCSE su 26 hanno garantito l’accesso a una connessione ad alta velocità per almeno l’80% delle famiglie rurali. Queste lacune nell’accesso digitale fanno sì che queste aree avranno difficoltà a beneficiare delle nuove opportunità di lavoro a distanza e di telemedicina che potrebbero aiutarle a compensare la mancanza di connettività fisica a posti di lavoro e servizi.Glielle regioni in ritardo di sviluppo saranno. In questa direzione giocano un ruolo le differenze regionali nella qualità delle infrastrutture, nell’accesso alle competenze, nelle ricadute dell’innovazione, nella finanza, nei mercati e negli investimenti. Tuttavia, una maggiore produttività non si traduce automaticamente in migliori risultati occupazionali. Le politiche basate sul territorio devono avere una base ampia per garantire che sostengano sia la produttività che la crescita dell’occupazione.Un certo grado di disuguaglianza a livello regionale è inevitabile. Tuttavia, la, con dimensioni eche stanno diventando sempre più difficili da ignorare: la sottoperformance dei Paesi con più disuguaglianze comporta un costo fiscale e sociale, mettendo a dura prova la capacità dei governi locali di fornire un accesso adeguato ai principali servizi pubblici e alle infrastrutture e minando anche la fiducia nel governo centrale."Le recenti crisi globali e l’urgenza di adattarsi ai mega-trend hanno accresciuto la", sottolinea l'OCSE, che ha presentato tre diversi scenari di sviluppo al 2045. "Questo rapporto - afferma - propone una tabella di marcia politica per colmare il ritardo nelle regioni arretrate e stagnanti, sostenendo al contempo la prosperità nelle regioni più dinamiche".: garantire l’accesso ai principali servizi pubblici e alle infrastrutture; aumentare la produttività e la competitività; fornire le giuste competenze e opportunità di lavoro; migliorare la qualità dei sistemi di governance a più livelli; rafforzare la capacità a livello nazionale e subnazionale. Queste azioni, che fungerà da bussola per aiutare i governi ad attuare un’efficace politica di sviluppo regionale basata sul territorio.