Fineco, Standard Ethics conferma rating ESG al livello EEE

Fineco

(Teleborsa) - L’agenzia indipendenteha confermato il rating ESG di". Si tratta del miglior risultato assegnato all’interno del settore banking, a conferma del posizionamento della Banca tra le realtà più sostenibili a livello internazionale.Nelleche hanno portato alla decisione, Standard Ethics evidenzia la capacità della Banca di integrare le politiche ESG (Environmental, Social, Governance) nella governance, in linea con le indicazioni dei maggiori organismi internazionali, ovvero Onu, Ue e Ocse. In particolare, Fineco ha implementato "un impianto di governance della sostenibilità solido e presidiato da un sistema di ESG risk management adeguato alle best practice internazionali".Il reportsottolineando come lasia "allineata alle richieste normative comunitarie e arricchita da ulteriori documenti sia di carattere volontario che legati ai framework tematici a cui la società aderisce". Inoltre, la composizione degli organi apicali in termini di indipendenza, diversità e parità di genere "è in linea con le migliori pratiche di settore"., responsabile Sostenibilità Fineco: "Siamo orgogliosi di avere ricevuto un giudizio che conferma la Banca tra i leader globali della sostenibilità, a conferma di come i criteri ambientali, sociali e di governance siano ormai ben integrati nella strategia complessiva di Fineco. Lo sviluppo del piano ESG 2024-2026 ci permetterà di continuare a promuovere pratiche sostenibili, rafforzando ulteriormente il nostro impegno nel perseguire un percorso di crescita attraverso comportamenti responsabili e virtuosi".