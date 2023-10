ESMA avvierà azione di vigilanza su requisiti di sostenibilità della MiFID II

(Teleborsa) - L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (), l'ente regolatore e supervisore dei mercati finanziari dell'UE, avvierà un'(CSA) sui. Obiettivo della CSA, portata avanti con le autorità nazionali competenti (NCA), sarà quello di valutare i progressi compiuti dagli intermediari nell'applicazione dei principali requisiti di sostenibilità, entrati in vigore nel 2022 a seguito delle modifiche agli Atti Delegati MiFID II.In particolare, la CSA riguarderà i seguenti aspetti:sulle "preferenze di sostenibilità" dei propri clienti; quali disposizioni le aziende hanno messo in atto per comprendere edi investimento con fattori di sostenibilità ai fini della valutazione dell'idoneità; come le aziende garantiscono l'idoneità di un investimento rispetto alla sostenibilità (compreso l'uso di un "approccio di portafoglio"); il modo in cui le aziende specificano eventuali obiettivi legati alla sostenibilità con cui un prodotto è compatibile come parte della valutazione del mercato di riferimento del prodotto di investimento.