Macy's annuncia l'apertura di 30 negozi di piccolo formato

(Teleborsa) -, storica catena della grande distribuzione statunitense, ha annunciato un'espansione accelerata della sua strategia per i negozi di piccolo formato, triplicando potenzialmente il numero totale dei suoi negozi di piccolo formato entro l'autunno del 2025. A partire dal 2024,. Questa espansione si aggiunge alle quasi 15 sedi Macy’s e Bloomie's di piccolo formato attualmente gestite da Macy's."Siamo entusiasti di accelerare l'espansione della nostra strategia di piccolo formato mentre continuiamo a innovare edi negozi per servire meglio i nostri clienti", ha affermato, direttore operativo e direttore finanziario di Macy's."I nostri negozi small-format sono efficienti da gestire, forniscono al cliente un'alternativa di acquisto all'interno del nostro ecosistema omnicanale e rappresentano un'- ha aggiunto - La nostra strategia di piccolo formato è un modo con cui intendiamo sfruttare tutta la potenza del marchio Macy’s per garantire una crescita delle vendite sostenibile e redditizia per Macy's a partire dal 2024".