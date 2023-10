Famiglie risparmiano meno e consumano di più: potere d'acquisto resta al palo

(Teleborsa) - Nel secondo trimestre 2023 l’dellein rapporto al PIL è stato pari al -5,4% (-5,7% nello stesso trimestre del 2022). Ildelle AP (indebitamento al netto degli interessi passivi) è risultato negativo, con un’incidenza sul Pil del -0,8% (-1,1% nel secondo trimestre del 2022). Ildelle AP è stato positivo, con un’incidenza sul Pil dello 0,3% (0,6% nel secondo trimestre del 2022). È quanto emerge dagli ultimi datirelativi al Conto Trimestrale delle AP Reddito e al Risparmio delle famiglie e ai Profitti delle società.Laè stata pari al 42,0%, stazionaria rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ildelleconsumatrici è diminuito dello 0,1% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dello 0,2%. Ladelle famiglie consumatrici è stimata al 6,3%, in diminuizione di 0,4 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. A fronte di una sostanziale stazionarietà dei prezzi, il potere d’acquisto delle famiglie è diminuito dello 0,2% rispetto al trimestre precedente.Ladelle, stimata al 43,2%, è diminuita di 1,9 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Il tasso di investimento delle società non finanziarie, stimato al 22,7%, è risultato stazionario rispetto al trimestre precedente."Nel secondo trimestre del 2023, il quadro di finanza pubblica mostra unin miglioramento e unastabile rispetto al secondo trimestre dell’anno precedente – ha commentato l'Istituto di Statistica in una nota –. Con riferimento alle famiglie, l’aumento della spesa per consumi finali, nonostante la lieve flessione del reddito disponibile, si riflette in una flessione della propensione al risparmio, che già da diversi trimestri si attesta sotto i. Le società non finanziarie registrano una caduta del valore aggiunto e degli investimenti e, in maggior misura, del. Ne risulta una flessione della quota di profitto e una stazionarietà del tasso di investimento, entrambi su livelli più alti rispetto al periodo pre-Covid".