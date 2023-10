Gruppo CDP, siglato accordo con il fondo sovrano malese Khazanah Nasional Berhad

(Teleborsa) - Ile ilhanno siglato oggi uncon l'obiettivo di individuare aree di potenziale interesse nelle quali le parti possano definire, valutare e identificare opportunità di investimento e collaborazione principalmente nei due mercati. L'è stato sottoscritto per il Gruppo CDP dalle controllateIl MoU – spiega CDP in una nota – è finalizzato a rafforzare le relazioni economiche, commerciali e industriali tra Italia e Malesia, sia sostenendo le aziende italiane interessate a espandere il proprio business nella regione ASEAN, sia favorendo l'ingresso e la presenza del fondo sovrano malese Khazanah e delle sue controllate nel mercato italiano.La firma è avvenuta in occasione dellatenutasi il 3-4 ottobre a Bangkok (Thailandia), promossa dae sostenuta da CDP e Simest in qualità di Main Partner. L'accordo, il primo nel suo genere tra Italia e Malesia, prevede inoltre che Khazanah possa valutare potenziali opportunità di investimento in società presenti nel portafoglio di CDP Equity, nonché collaborare con Fondo Italiano d'Investimento e CDP Venture Capital SGR per analizzare potenziali opportunità di collaborazione con aziende e/o gruppi italiani con attività significative in Europa o in Malesia.Al contempo, il Gruppo CDP, attraverso SIMEST, e Khazanah si concentreranno in particolar modo sull'in filiali malesi di aziende e/o gruppi italiani. In questo modo il sistema imprenditoriale italiano potrà rafforzare le relazioni economiche con i Paesi della regione ASEAN, tra cui la Malesia. L'accordo prevede anche la costituzione di un, composto da rappresentanti di entrambe le istituzioni, che analizzerà, promuoverà e coordinerà lo sviluppo delle opportunità di cooperazione previste."L'accordo non vincolante quadriennale siglato dal Gruppo CDP con il fondo malese Khazanah Nasional Berhad – ha dichiarato– rappresenta una importante tappa del percorso di rafforzamento delle relazioni con investitori istituzionali internazionali. Favorirà infatti sia la potenziale crescita delle aziende italiane nell'area del Sud-Est asiatico sia il possibile ingresso di un nuovo operatore di comprovata esperienza e solidità patrimoniale per incentivare lo sviluppo dell'ecosistema italiano"."Khazanah è onorata di far parte di questa alleanza strategica con il Gruppo CDP, che – ha dichiarato– darà un impulso significativo alle relazioni bidirezionali tra Italia e Malesia. Grazie a questa partnership, siamo in grado di facilitare e stabilire insieme ulteriori opportunità per le imprese italiane che attualmente investono o intendono investire in Malesia e viceversa, rafforzando la forza economica e la resilienza di entrambe le nazioni. Gli investimenti internazionali di Khazanah coprono un'ampia gamma di classi di attività e mercati. In qualità di fondo sovrano malese, allineiamo strategicamente questi investimenti ai megatrends globali e alle tecnologie emergenti, con il duplice obiettivo di accrescere il valore del nostro portafoglio e di facilitare i flussi di conoscenza, le reti e le opportunità di investimento verso la Malesia. A questo proposito, non vediamo l'ora di beneficiare della nostra partnership con CDP, uno dei principali fondi sovrani europei".