SSE, performance energie rinnovabili pesa su utile semestrale

SSE

(Teleborsa) -, importante società energetica del Regno Unito, prevede di riportare unche terminano il 30 settembre 2023, riflettendo in gran parte la normale natura stagionale delle operazioni che forniscono la maggior parte degli utili annuali nella seconda metà dell'anno finanziario. Lo si legge in una aggiornamento che anticipa la semestrale in uscita il 15 novembre. Per lo stesso periodo dell'anno scorso, SSE ha registrato 41,8 pence.Questa previsione tiene conto della, con una produzione in ritardo di circa il 19% rispetto al piano per i sei mesi fino al 30 settembre, principalmente a causa di. Ciò rappresenta un deficit di circa il 7% rispetto alla produzione pianificata per l'intero anno. Riflette anche un contesto di mercato più stabile, che dovrebbe comportare una perdita semestrale stagionale per lo stoccaggio del gas, prima di tornare ad un profitto per l'intero anno quando il gas verrà ritirato.Dopo il successo dell'emissione di un Green Bond di otto anni da 750 milioni di euro a settembre 2023 con una cedola fissa del 4%, SSE prevede che ilsarà di circaal 30 settembre 2023, con oltre il 90% dei finanziamenti ancora detenuti a tasso fisso.Con riguardo all'outlook, SSE prevede che il contesto di prezzi dell'energia più bassi e condizioni di mercato più stabili continueranno per il resto di quest'anno finanziario, ma attraverso il suo portafoglio equilibrato di asset tra reti elettriche, energie rinnovabili, generazione flessibile e stoccaggio, il gruppo prevede comunque di fornire un, invariato rispetto alle indicazioni fornite nel maggio 2023.