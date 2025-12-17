Londra: balza in avanti SSE

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il distributore inglese di elettricità e gas
, che tratta in utile del 2,30% sui valori precedenti.
Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE 100
su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
Tecnicamente, SSE
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 21,88 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 21,52. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 22,25.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)