Spending review, in arrivo linee guida di Meloni a ministri

(Teleborsa) - Sono in arrivo ledalla premierper avviare celermente" il percorso di monitoraggio e revisione della spesa pubblica. Lo ha spiegato, come si apprende, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano nell'informativa sulla spending review ieri sera in CdM.A quella lettera, ha chiarito, "seguirà l'attività di competenza del ministro dell'Economia". Per raggiungere questi obiettivi ciascun ministero può avvalersi di esperti, come già previsto dall'ultima manovra che ha assegnato complessivamenteaveva annunciato una nuova revisione della spesa pubblica per 2 miliardi di euro di tagli nel 2024,"Ho due testimoni qui accanto a me, ho detto durante la riunione del gabinetto che il lavoro che non è stato fatto dai singoli ministri lo farà il ministro dell'Economia al loro posto, e i tagli alla spesa saranno ancora maggiori", ha aggiunto.La Meloni si è detta d'accordo con la richiesta di Giorgetti "di invitare ciascun ministero a verificare nel dettaglio le risorse attualmente spese, i capitoli di spesa, le misure attualmente finanziate"."Bisogna tagliare gli sprechi e le inefficienze e spendere le poche risorse che abbiamo nel miglior modo possibile, perché questo è un governo politico e i governi sono politici se scelgono e si assumono le proprie responsabilità", ha aggiunto.