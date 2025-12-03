Intelligenza artificiale: dai commercialisti nuove linee guida per la vigilanza del collegio sindacale

(Teleborsa) - "" è il titolo del documento pubblicato oggi da. Il lavoro rientra nell’attività dell’area "" alla quale sono delegati iLa crescente regolamentazione della materia, in particolare l’e lrichiedono di affiancare alle scelte tecnologiche un’adeguata attenzione ai profili di conformità, gestione dei rischi e responsabilità. In considerazione della crescente attenzione rivolta dal legislatore all’utilizzo di sistemi automatici e predittivi ai fini di controllo interno nelle società con azioni quotate (su questi temi, si veda anche il recente schema di decreto legislativo per la riforma del TUF), i commercialisti sottolineano come "accanto all’organo di amministrazione, responsabile per l’istituzione e l’implementazione dei sistemi di AI, anche il collegio sindacale deve sviluppare un nuovo approccio di vigilanza, verificando che l’adozione di tali tecnologie sia conforme alle leggi, agli standard di buona governance e agli interessi di lungo termine degli azionisti e svolgere un’azione di oversight generale sulla coerenza e sull’effettiva attuazione della pianificazione, affinché l’uso dell’IA generi valore sostenibile senza esporre l’impresa a rischi non solo di compliance ma anche di business non governati".Il documento offre quindi una, mantenendo il focus del controllo sulle aree più rilevanti quali:1. la gestione strategica della transizione verso l’AI;2. la valutazione strategica dell’IA;3. la supervisione della governance interna;4. la gestione dei rischi legati all’IA;5. la compliance normativa e regolamentare;6. l’utilizzo dei sistemi di AI da parte degli organi di governance.Il documento propone. È opportuno precisare che le indicazioni non introducono obblighi ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla legge e dallo statuto, né costituiscono attestazioni tecniche o verifiche sostitutive dell’operato del management e del Consiglio di amministrazione. Anche gli "Use Case" riportati hanno valore esemplificativo e di supporto alla comprensione delle raccomandazioni esplicitate e non sono esaustivi né prescrittivi, non costituiscono una check-list e non ampliano i doveri del collegio sindacale.