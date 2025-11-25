Delibera Enac per trasporto di pet sino a 30 kg in cabina: formale via libera dal MIT

(Teleborsa) - Approvata dalla delibera del Consiglio di Amministrazionecon peso superiore agli attuali limiti, fino a 30 kg."Far viaggiare in cabina i nostri amici animali, componenti a pieno titolo della famiglia, è diventato realtà, in attuazione dell’art. 9 della Costituzione, nel rispetto del benessere animale e delle nuove esigenze sociali e culturali. Siamo il primo Paese ad adottare un simile approccio che non considera i pet alla stregua di pacchi” ha commentato il Presidente EnacLe Linee Guida, che seguono il documento deliberato lo scorso maggio, recepiscono le esperienze maturate con le prime sperimentazioni che hanno permesso di validare le procedure nel pieno rispetto della sicurezza del volo. A metà settembre, infatti, è stato realizzato dalla compagnia ITA Airways un volo dimostrativo, a cui sono seguite manifestazioni di interesse di varie compagnie aeree, con“L’Enac - ha aggiunto il Presidente Di Palma – si conferma fortemente orientato a cogliere le sfide dell’evoluzione sociale, consolida la cultura del benessere animale nel trasporto aereo e conferma l’impegno nel promuovere soluzioni innovative e inclusive per l’aviazione del futuro, così dando un positivo esempio a tutti gli altri Paesi del mondo”.Il percorso italiano è stato presentato anche in ambito(International Civil Aviation Organization), nel corso della 42a Assemblea Generale che si è svolta lo scorso settembre, ricevendo attenzione e plausi: un’occasione per evidenziare da una parte i rischi del trasporto degli animali in stiva, dall’altra per invitare la comunità internazionale a rivedere gli standard in chiave più inclusiva.All’esito delle sperimentazioni, le prime valutazioni hanno indicato la concreta fattibilità di collocare cani fino a 30 kg nelle configurazioni di cabina comunemente utilizzate nel trasporto aereo di linea, senza compromettere gli standard di sicurezza e di comfort dei passeggeri edei pet.Con l’introduzione di specifiche misure operative e prescrizioni autorizzative sarà consentita - sui voli commerciali nazionali -Gli operatori aerei interessati dovranno attenersi alle Linee guida Enac,