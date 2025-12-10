BAE Systems, contratto da 1,7 miliardi di dollari con la Marina degli Stati Uniti

(Teleborsa) - La Marina degli Stati Uniti
ha assegnato a BAE Systems
un nuovo contratto quinquennale
, con consegna e quantità indefinite, per i kit di guida laser APKWS
, per dotare le forze armate statunitensi di decine di migliaia di munizioni di precisione aggiuntive a basso costo. Il contratto ha un valore massimo di 1,7 miliardi di dollari
, con un ordine iniziale di 322 milioni di dollari.
"Questo premio rafforza il valore di munizioni di precisione collaudate ed economiche, che hanno costantemente dimostrato la loro efficacia e versatilità su diverse piattaforme e missioni", ha affermato Neeta Jayaraman, direttore di Precision Guidance and Sensing Solutions presso BAE Systems. "Il kit di guida APKWS offre funzionalità avanzate alle nostre forze armate e agli alleati stranieri, e la produzione in grandi volumi garantisce una consegna rapida ed efficiente ai combattenti".
I kit di guida laser APKWS sono prodotti presso gli stabilimenti produttivi all'avanguardia di BAE Systems a Hudson, nel New Hampshire, e ad Austin, in Texas.