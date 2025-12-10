BAE Systems, contratto da 1,7 miliardi di dollari con la Marina degli Stati Uniti

BAE Systems

(Teleborsa) - Laha assegnato aun nuovo, con consegna e quantità indefinite, per i, per dotare le forze armate statunitensi di decine di migliaia di munizioni di precisione aggiuntive a basso costo. Il contratto ha un, con un ordine iniziale di 322 milioni di dollari."Questo premio rafforza il valore di munizioni di precisione collaudate ed economiche, che hanno costantemente dimostrato la loro efficacia e versatilità su diverse piattaforme e missioni", ha affermato Neeta Jayaraman, direttore di Precision Guidance and Sensing Solutions presso BAE Systems. "Il kit di guida APKWS offre funzionalità avanzate alle nostre forze armate e agli alleati stranieri, e la produzione in grandi volumi garantisce una consegna rapida ed efficiente ai combattenti".I kit di guida laser APKWS sono prodotti presso gli stabilimenti produttivi all'avanguardia di BAE Systems a Hudson, nel New Hampshire, e ad Austin, in Texas.