Exxon Mobil compra Pioneer Natural Resources ma perde terreno

Exxon Mobil

gruppo petrolifero che distribuisce in Europa con il marchio Esso

S&P 100

Exxon Mobil

(Teleborsa) - Si muove in calo il titoloche mostra una perdita del 3,99% sui valori precedenti, dopo che il colosso petrolifero ha confermato le indiscrezioni stampa annunciando l' accordo raggiunto per il takeover di Pioneer Natural Resources La fusione è un'operazione all-stock del valore di 59,5 miliardi di dollari, o 253 dollari per azione, in base al prezzo di chiusura di ExxonMobil del 5 ottobre 2023.La tendenza ad una settimana delè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.La situazione di medio periodo diresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 106,9 USD. Supporto visto a quota 105,4. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 108,4.