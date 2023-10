Semestrali EGM, ValueTrack: cresce polarizzazione tra società migliori e peggiori

ALA

Almawave

Altea Green Power

Circle

Comal

Cyberoo

DHH

Esautomotion

Fae Technology

IDNTT

NVP

Officina Stellare

Omer

Powersoft

(Teleborsa) - I2023 delle(EGM) descrivono uno "", caratterizzato da una sostanziale decelerazione della crescita, derivante da un contesto macroeconomico in deterioramento. Lo afferma ValueTrack, boutique di analisi finanziaria e corporate finance indipendente, in un report sul tema.Analizzando i numeri, nel primo semestre del 2023 il campione di società non finanziarie EGM ha registrato un aumento aggregato deidell'8,1% su base annua, ma l'è sceso di circa il 33% a/a e l'è in peggioramento di oltre 300 milioni di euro rispetto a dicembre 2022.Dal punto di vista settoriale, l'andamento appare relativamente omogeneo tra i vari settori. Tuttavia, eccezioni degne di nota emergono nei settori, che hanno mostrato tassi di crescita inferiori alla media. Al contrario, il settoreha sovra-performato in termini di margini di profitto, ma la sostenibilità futura è un punto interrogativo. ValueTrack nota inoltre che, rispetto al 2022, le aziende in più rapida crescita non condividono più un(ad esempio bonus fiscali e/o PNRR).ValueTrack sostiene che. Infatti, nel primo semestre 2023 circa il 34% delle aziende del campione ha riportato perdite nette e circa il 70% ha registrato un free cash flow negativo. Nell'attuale scenario di tassi d'interesse "più alti più a lungo" questo potrebbe rappresentare un problema per le aziende con bilanci deboli.Ultimo ma non meno importante, nota che analizzando l'attualedel mercato sui dati dell'anno fiscale 2023, una parte significativa delle società EGM (probabilmente oltre il 60%) potrebbe affrontare un periodo diSecondo il report, i nomi che hanno registrato i dati più forti nel primo semestre del 2023 sono: