Generali vende TUA Assicurazioni ad Allianz per 280 milioni di euro

(Teleborsa) -ha raggiunto un accordo conper la. Precedentemente posseduta da Cattolica Assicurazioni, TUA Assicurazioni è una società assicurativa del Gruppo focalizzata sul. La società opera principalmente nel settore auto, che rappresenta circa il 60% dei premi emessi complessivi nel 2022, attraverso una rete di distribuzione composta principalmente da agenti e intermediari senza vincolo di mandato.L'operazione è in linea con l'implementazione in Italia del piano strategico del Gruppo, "Lifetime Partner 24: Driving Growth" e prevede unper cassa (soggetto ad aggiustamenti in linea con la prassi di mercato per questo tipo di operazioni).La transazionedel Gruppo e avrà un. Il perfezionamento dell'operazione è previsto entro il primo trimestre del 2024.Per l'operazione,hanno agito in qualità di; lo studio legale Gianni & Origoni in qualità di advisor legale.